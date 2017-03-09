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В ближайшие дни планируется начать распиливание льда на Даугаве у Плявиняс, сообщил командир Земгальской региональной бригады Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Дайнис Берзиньш.

Решение будет принято сегодня или завтра, когда состоится межведомственное совещание.

Механизм распиливания льда в Латвии впервые был использован в Огре, сообщил Берзиньш. "Но вообще идея не нова, в России используется уже несколько лет", - добавил он.

Распиливание льда применяется, чтобы еще до его схода разделить лед на куски, чтобы при сходе он шел вверх, освобождая поток воды.

Вчера на заседании Плявиньской краевой комиссии по гражданской обороне было решено распиливать лед на Даугаве и испытана новая пила для льда "Марта", изготовленная для ГПСС по спецзаказу.