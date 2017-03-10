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Пропавшая в Литве 26-летняя Ева Страздаускайте, поиск которой велся и в Латвии, убита, по делу задержаны четверо подозреваемых, сообщает литовский портал DELFI.lt.

В пятницу вечером генеральный комиссар полиции Линас Пярнаваc созывает срочную пресс-конференцию, в ходе которой обещает рассказать больше о задержанных подозреваемых по делу об исчезновении Евы Страздаускайте.

Еще перед заявлением полиции телеканал INFO TV сообщил, что по данным источников, Ева Страздаускайте мертва. "Полиции, наконец, удалось выяснить обстоятельства происшествия. В данный момент задержаны 4 подозреваемых. К сожалению, живой девушку обнаружить не удалось. Убитая она была найдена в Кедайняйском районе", - говорит Пярнавас. По его словам, первоначальная версия подтвердилась - девушка была похищена. Подозревают, что целью был автомобиль.

Как сообщалось, жительница Литвы Ева Страуздаускайте (1991 г.р.) пропала без вести 5 марта, в 21.00 в Литве. Известно, что в этот день молодая женщина на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 выехала из Плунге в Вильнюс, сообщает Bezvests.lv. После того как Ева проехала Каунас, связь с ней прервалась, ее телефон выключен.

6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе (Литва). Девушки в нем уже не было. 6 марта, в 10:55 каунасская полиция сообщила, что девушку ищут на территории от Бачконис в сторону Электренай.

Близкие пропавшей 5 марта Евы Страздаускайте заявили, что не пожалеют денег на то, чтобы вновь ее увидеть. Была объявлена награда в 10 000 евро тому, кто знает, где находится их дочь или владеет информацией, которая поможет ее найти. Однако полиция не могла рассказать близким обнадеживающих новостей. Поэтому интенсивный поиск продолжился и расширился до международного, сообщила на днях латвийская поисковая организация Bezvests.lv.

Фото: DELFI / Рафаэл Ахмедов