Происшествия |

В Плявиньском крае Даугава вышла из берегов и подтопила несколько муниципальных зданий и частных домов, сообщила председатель Плявиньской краевой думы Гунта Жилде.

По ее словам, вода в Даугаве у Плявиняс достигла критической отметки и началось наводнение. "Вода, к сожалению начала приходить в город. Началось подтопление муниципальных зданий и частных домов. Еще не знаю, сколько воды пришло, так как город большой", - сказала Жилде, добавив, что должностные лица думы сейчас оценивают ситуацию. Сейчас не возможно сказать, скольких людей затронуло наводнение.

По словам председателя думы, негативно оценивается то, что наводнение началось в ночь, когда плохая видимость и трудно контролировать ситуацию .

"Наводнения всегда начинаются ночью, а не днем, когда все хорошо видно. Для Плявиняс это характерно, что наводнения начинаются ночью. Ситуация критическая," - сказала Жилде, добавив, что ранее существовала надежда, что наводнение в городе не начнется, так как у Плявиняс, в самом узком месте Даугавы, где изгибается река, лед прошел. Вначале казалось, что все будет в порядке, но надежды были тщетными", - признала Жилде.

Из-за плохой видимости в настоящее время трудно оценить, сколько льда скопилось на реке, преграждая путь воде.

Как сообщалось, в пятницу около пяти часов пополудни на Даугаве возле Плявиняс началось движение льда, а к 18.30 уровень воды в реке достиг 11,57 метра выше нулевой отметки, что на 47 см больше критического уровня.

Самое большое наводнение в городе произошло четыре года назад - 19 апреля 2013 года уровень воды в реке достиг 13,5 метра. В этом году такого сильного подъема воды не ожидается.

Из-за ожидающегося наводнения жители Плявиняс приготовились к неспокойной ночи. Люди встревожены тем, что воды Даугавы могут подтопить расположенные на берегу дома и другие постройки, хотя ситуация и не так серьезна, как в 2013 году, когда была затоплена большая территория Плявиняс. Тревогу горожан уменьшает то обстоятельство, что недавно на берегу реки была построена защитная стена, которая препятствует затоплению.

В связи с начинающимся наводнением Плявиньская краевая дума в 21.00 созвала внеочередное заседание комиссии по гражданской обороне.