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На кедайняйском Даукшяйском аэродроме в субботу с самого утра работала полиция. Там, по данным источников литовского портала Delfi, было закопано тело похищенной и убитой 5 марта Евы Страздаускайте.

В пятницу полиция организовала засаду и задержала подозреваемых в убийстве девушки. Даже после того, как задержали первого подозреваемого, еще были надежды на то, что девушка жива. Однако вскоре выяснились трагические обстоятельства, близким девушки сообщили о том, что ее нет в живых.

По данным Delfi, место, где было найдено тело, было найдено неслучайно. Его указал один из подозреваемых. Многочисленные наряды полиции съехались к Даукшяйскому аэродрому.

Глава литовской полиции Линас Пярнавас 10 марта не скрывал возмущения жестокостью подозреваемых в убийстве девушки.

"Меня вообще поражает, как такие люди по земле ходят", – сказал он о подозреваемых Пярнавас.

Полиция уже составила хронологию событий того трагического вечера. "Хронология была такой: около Электренай инсценировали ДТП, во время которого похитили девушку и машину. Согласно данным, девушку убили в тот же вечер", – сказал Пярнавас.

В числе подозреваемых - несколько членов одной семьи. В воскресенье прокуроры обратятся в суд с просьбой об их аресте. В субботу следователи уточняют показания, ищут доказательства и улики, чтобы в деле не осталось вопросов.

Аэродром в Кедайняй находится примерно в двух километрах от жилых домов. Полиция подозревает, что преступники привезли туда уже труп девушки.

Ранее стало известно, что пропавшая в Литве 26-летняя Ева Страздаускайте, поиск которой велся и в Латвии, убита, по делу задержаны четверо подозреваемых.

Фото: delfi.lt