Происшествия |

В YouTube появилось видео, датированное 11 марта, на котором запечатлено, как несколько девочек обсуждают прыжок одной из них из окна четвертого этажа. Девочке на видео предлагают «попрощаться с родителями и друзьями», чтобы это «осталось на ютубе». Несколько раз одна из участниц съемки подбегает к окну, в завершении даже вылезает на подоконник. На видео никаких прыжков из окна не зафиксировано.

Тем временем, портал Kompromat.lv утверждает, что пятниклассница одной из рижских школ выпрыгнула из окна и с многочисленными переломами доставлена в больницу. Портал Mixnews не располагает достоверной информацией по этому случаю, пока неизвестно также, что это за видео и связано ли оно с данной трагедией. Официальных комментариев полиции по этому видео пока нет.

Видео стало доступно благодаря бдительным родителям: якобы, в конце января школьники создали группу в приложении WhatsApp, где активно обсуждали игру в «Синего кита». Взрослые заметили странное поведение своих детей и провели расследование - в результате в их руках оказалось жестокое видео.

Ролик озаглавлен «Синий кит в рижской школе». По словам родителей, они обратили внимание на существование этой группы, но вовремя никаких мер не предприняли, и сейчас хотят предостеречь остальных и призвать обращать внимание на то, чем занимаются дети.

Как уже сообщалось, несколько дней назад глава Министерства внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что сообщения о том, что в Латвии открылся счет жертвам так называемых подростковых «групп самоубийц» в интернете, не соответствуют действительности. Полиция на специально созванной пресс-конференции рассказала, что опасная игра, будто бы подталкивающая подростков к совершению самоубийства, в Латвии зафиксирована только в разговорах. Госполиция получила от обеспокоенных родителей телефонные звонки в связи с поднятым вокруг призывающей к суициду игры «Синий кит» ажиотажем, но не получила доказательств того, что эту игру организовала какая-то группировка взрослых.

Портал Mixnews будет следить за развитием событий.