В торговом центре Juglas centrs возник пожар повышенной опасности (1)
Сегодня утром на Югле, в торговом центре Juglas centrs, который расположен на Бривибас гатве, 434b, возник пожар повышенной опасности, сообщила радио Baltkom пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.
Вызов на пожар был получен в 7.31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.
Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы.
Как радио Baltkom рассказали в фитнесс-центре Atletika Jugla, очаг возгорания находился в помещении мужской сауны.
По предварительной информации, никто в результате возгорания не пострадал.
Для движения транспорта закрыты набережная Юглы, съезд с ул. Бривибас гатве и ул. Юглас.
В тушении пожара участвуют более 40 пожарных и 11 пожарных автомашин. Рядом с торговым центром располагается заправочная станция, но угрозы ей пока нет.
Juglas centrs deg, tuvejais satiksmes aplis slegts, veidojas megakorkis cc: @PieciRiti pic.twitter.com/ioUGOVkTwN— AV (@MrAaaVee) 13 марта 2017 г.
Deg Juglas Centrs @BreakingLv pic.twitter.com/plmoc8CfTs— Gatis Pakalnieks (@buljonS) 13 марта 2017 г.
"Juglas centrs" deg. pic.twitter.com/bGE3nG24qy— Uldis Janušs (@uldisjanuss) 13 марта 2017 г.