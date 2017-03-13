Происшествия |

Фото очевидцев

Сегодня утром на Югле, в торговом центре Juglas centrs, который расположен на Бривибас гатве, 434b, возник пожар повышенной опасности, сообщила радио Baltkom пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

Вызов на пожар был получен в 7.31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.

Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы.

Как радио Baltkom рассказали в фитнесс-центре Atletika Jugla, очаг возгорания находился в помещении мужской сауны.

По предварительной информации, никто в результате возгорания не пострадал.

Для движения транспорта закрыты набережная Юглы, съезд с ул. Бривибас гатве и ул. Юглас.

В тушении пожара участвуют более 40 пожарных и 11 пожарных автомашин. Рядом с торговым центром располагается заправочная станция, но угрозы ей пока нет.