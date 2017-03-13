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Пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности в Juglas centrs, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Продолжается ликвидация возгорания, часть пожарных автомашин уже вернулась в депо. В целом огнем повреждено 175 квадратных метров конструкций крыши и 30 квадратных метров спортивного зала на втором этаже.

Полиция начала процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности, однако в настоящее время ничего не свидетельствует о том, что произошел умышленный поджог. Пожар мог начаться в сауне спортклуба.

Как ранее писал Mixnews.lv, вызов на пожар был получен в 7.31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.

Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы. По предварительной информации, никто в результате возгорания не пострадал.

Juglas centrs, где сегодня утром произошел пожар повышенной опасности, в настоящее время закрыт, сообщил представитель управляющей компании RCH Management Раймонд Каиров.

В настоящее время в центре работают специалисты Государственного бюро по контролю за строительством, которые обследуют здание и сообщат, когда его можно будет открыть. Пока бюро не даст своего заключения, центр будет закрыт.

Kаиров сообщил, что в распоряжении предприятия нет никакой информации о возможных причинах пожара. Также пока не оценивался размер ущерба.