Происшествия |

По подозрению в воровстве гантелей и мяча для гимнастики из спортивного клуба задержан мужчина, информирует Госполиция.

Вечером 10 марта, в один из спортивных клубов в Саласпилсе зашел мужчина с рюкзаком и стал расспрашивать администрацию о возможностях занятия спортом.

После этого мужчина отправился в помещения на втором этаже, где находится зал для тренировок.

Мужчина показался подозрительным персоналу, поэтому о незнакомце была извещена охрана.

После этого администрация увидела, что мужчина спускается вниз и, что в рюкзаке у мужчине что-то лежит. Учитывая, что ранее рюкзак выглядел не таким наполненным, у работников спортклуба возникли подозрения, что он обворовал помещения.

Выяснилось, что мужчина действительно украл маленькие гантели, а также детский мяч для гимнастики. Охрана оперативно задержала вора до прибытия полиции.

Прибывшие на место ЧП правоохранители доставили злоумышленника в участок для оформления протокола.

Как выяснили полицейские, мужчина, 1988 года рождения ранее был судим за воровство. Задержанный свою вину признал. К тому же задержанный чистосердечно признался, что ранее обворовал магазин, однако сейчас решил проверить, также легко обворовать спортивный зал. Как и магазин.

Заведено уголовное дело, к подозреваемому применен в качестве меры пресечения полицейский надзор.