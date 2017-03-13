В минувшие сутки 15-летний юноша и 16-летняя девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили пройтись по льду на реке. В результате парочка провалилась по пояс под лед. Об этом сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

По ее словам, при помощи прохожих подростки выбрались из воды и были переданы медикам, которые констатировали у детей умеренное переохлаждение тела, а также алкогольное опьянение. Оба подростка были в стабильном состоянии доставлены в больницу для дальнейшего получения медицинской помощи.

Также в минувшие сутки рижская муниципальная полиция передала медикам двух подростков – 15 и 14 лет в сильном алкогольном опьянении. Девочки были доставлены в Детскую клиническую университетскую больницу с алкогольным отравлением.

Всего медики за минувшие сутки получили 1211 вызовов, из которых 160 были связаны с различного рода травмами.