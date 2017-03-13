Прогулка двух подростков по льду чуть не обернулась трагедией
По ее словам, при помощи прохожих подростки выбрались из воды и были переданы медикам, которые констатировали у детей умеренное переохлаждение тела, а также алкогольное опьянение. Оба подростка были в стабильном состоянии доставлены в больницу для дальнейшего получения медицинской помощи.
Также в минувшие сутки рижская муниципальная полиция передала медикам двух подростков – 15 и 14 лет в сильном алкогольном опьянении. Девочки были доставлены в Детскую клиническую университетскую больницу с алкогольным отравлением.
Всего медики за минувшие сутки получили 1211 вызовов, из которых 160 были связаны с различного рода травмами.