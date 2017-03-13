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Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома бактерий, вызывающих легионеллез, сообщила специалист самоуправления по общественным отношениям Занда Бистере.

По информации самоуправления, легионеллез подтвержден у ребенка, живущего в доме на ул. Лачплеша, 9, а от других жителей сигналы о заболевании не поступали.

Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире.

В ЦПКЗ конкретный случай не комментировали, но подтвердили, что всего в этом году зафиксировано восемь случаев заболевания легионеллезом, в прошлом году - 24.

В фейсбуке женщина из Айзкраукле пишет, что ее новорожденный ребенок заболел тяжелой легочной инфекцией на 13-й день жизни. Он уже месяц провел в отделении интенсивной терапии новорожденных в Детской клинической университетской больнице.

Чтобы избежать распространения бактерий, в водопроводных сетях всего Айзкраукле температура горячей воды повышена до 60 градусов. Также рекомендовано чаще дезинфицировать головки душа, краны.

Легионеллез - редкое инфекционное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами воспаления легких. Сначала у больного пропадает аппетит, появляются боли в мышцах, начинаются головные боли.

Потом стремительно повышается температура (до 39 - 40,5 градусов), появляется сухой кашель, боли в груди, воспаление легких, нарушение работы сердца и почек.

Если появились вышеназванные симптомы, жителей просят немедленно обращаться к своему семейному врачу.