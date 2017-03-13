Twitter о пожаре в Jugla centrs: супермаркет Rimi откроется нескоро
Латвийский сегмент Twitter комментирует пожар, который произошел в рижском торговом центре Jugla centrs.
Происшествие впечатлило IT-специалиста Яниса Боярса.
«Пожар в Jugla centrs локализован; ликвидация продолжается, такого в Риге давно не было видно», - пишет он.
Ugunsgrēks «Juglas centrā» lokalizēts; dzēšana turpinās https://t.co/B0rMCELBaW // kaut kas tāds sen nav redzēts Rīgā :(— Janis Bojars (@JanisWizard777) 13 марта 2017 г.
Другой работник сферы IT Эрнестс Дрейманис комментирует действия пожарных.
«Пожарные из спортивного зала сделали бассейн. Какое-то время Rimi, скорее всего, будет закрыт», - пишет он.
Ugunsdzēsēji no sporta zāles veido baseinu. Kādu laiku Rimi visdrīzāk būs slēgts. pic.twitter.com/hYQIVd4CvQ— Ernests Dreimanis (@ernestsd) 13 марта 2017 г.
Сотрудник радио Pieci.lv Улдис Зиединьш шутит про «сжигателей» спортивного зала.
«ГПСС: «На Югле горит торговый центр, пострадавших нет. Загорелся спортивный зал». Кто-то сжигал калории...», - пишет он.
VUGD: “Juglā deg tirdzniecības centrs, cietušo nav. Aizdegusies sporta zāle.”— Uldis Ziediņš (@uldisz) 13 марта 2017 г.
Kāds dedzinājis kalorijas…
Ba dum tss.
Cегодня утром на Югле возник пожар повышенной опасности в торговом центре.
Вызов на пожар был получен в 7:31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.
Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы.