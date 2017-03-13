Происшествия |

Латвийский сегмент Twitter комментирует пожар, который произошел в рижском торговом центре Jugla centrs.

Происшествие впечатлило IT-специалиста Яниса Боярса.

«Пожар в Jugla centrs локализован; ликвидация продолжается, такого в Риге давно не было видно», - пишет он.

Ugunsgrēks «Juglas centrā» lokalizēts; dzēšana turpinās https://t.co/B0rMCELBaW // kaut kas tāds sen nav redzēts Rīgā :( — Janis Bojars (@JanisWizard777) 13 марта 2017 г.

Другой работник сферы IT Эрнестс Дрейманис комментирует действия пожарных.

«Пожарные из спортивного зала сделали бассейн. Какое-то время Rimi, скорее всего, будет закрыт», - пишет он.

Ugunsdzēsēji no sporta zāles veido baseinu. Kādu laiku Rimi visdrīzāk būs slēgts. pic.twitter.com/hYQIVd4CvQ — Ernests Dreimanis (@ernestsd) 13 марта 2017 г.

Сотрудник радио Pieci.lv Улдис Зиединьш шутит про «сжигателей» спортивного зала.

«ГПСС: «На Югле горит торговый центр, пострадавших нет. Загорелся спортивный зал». Кто-то сжигал калории...», - пишет он.

VUGD: “Juglā deg tirdzniecības centrs, cietušo nav. Aizdegusies sporta zāle.”



Kāds dedzinājis kalorijas…



Ba dum tss. — Uldis Ziediņš (@uldisz) 13 марта 2017 г.

Cегодня утром на Югле возник пожар повышенной опасности в торговом центре.

Вызов на пожар был получен в 7:31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.

Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы.