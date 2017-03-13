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Трагический случай с пропавшей в соседней Литве 26-летней девушкой показал насколько бывают циничны люди, которые наживаются на трагедии других.

В частности, как отмечает основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский указал, что в последние дни в организацию обращалось много людей, называющих себя экстрасенсами, но многолетняя практика показывает, что ни один экстрасенс ранее не помог в поиске людей, более того так называемые "экстрасенсы" только отрывают от работы и вводят в заблуждение поисковиков.

"Трагический случай с пропавшей в соседней Литве 26-летней девушкой в очередной раз обнажил язвы нашего не вполне здорового общества, подверженного влиянию "волшебников", экстрасенсов и числогадателей. Родители, отчаявшиеся найти дочь другими способами, предложили крупное денежное вознаграждение за информацию, и к деньгам тут же потянулись самые грязные руки. И литовскую поисковую организацию http://www.missing.lt/ , и латвийский Bezvests.lv буквально захлестнул шквал звонков: звонили люди, которые выдавали себя за всемирно известных целителей, уверяли в сверхъестественных способностях, но вот свои имена почему-то при этом называть избегали, видимо, из скромности? Требовали о нас контакты близких и только им были готовы поведать "правду", - рассказал Фаминский.

"Добровольцы Bezvests.lv, исходя из печального опыта, вынуждены оберегать и без того травмированных близких без вести пропавших, поэтому прямые контакты мы не публикуем и третьим лицам не передаем. В ответ на отказ напрямую связать экстрасенсов с родственниками, нам даже угрожали опубликовать личную переписку с нами в сети, на что мы, конечно, дали добро, поскольку ничего не скрываем. Так и не дождавшись контактов близких, некий молодой человек прислал нам карту с пометкой, сделанной "всемирно известной его мамой-экстрасенсом". В точке, обведенной красным маркером, якобы и находится пропавшая девушка", - сказал Фаминский.

"Жизнь сама расставляет все точки над i. Ничего придумывать не надо. Смотрим по результатам: расстояние от “точки экстрасенса” до места, где было найдено тело девушки - 136 километров!(см.фото)", - говорит поисковик.

"Опять же круг "экстрасенса", охватывает, сами видите, какую площадь. (см.фото) Попал пальцем в небо - иначе и не скажешь. Можно себе представить, сколько драгоценного времени потратила бы полиция и добровольцы вместе с близкими девушки на обыск этой многокилометровой площади, если бы стали всерьез проверять точку, указанную экстрасенсом! Нашли-то в итоге совсем в другом месте. А посрамленные экстрасенсы теперь молчат. Но все это до поры до времени! По опыту знаем, пройдет несколько месяцев, все забудется, и самые циничные из эзотериков вылезут из своих нор с заявлениями "Мы же говорили! Это мы указали точку, в которой нашли человека!" И ведь кто-то, увы, им поверит и пойдет на прием! На самом деле, девушку нашла полиция, в результате успешно проведенной поисковой операции", - сказал Фаминский.

Литовские коллеги из поисковой организации http://www.missing.lt/ тоже толкнулись с подобными “предсказаниями” и давлением настоящий аферистов. Наталья Курчинская, руководитель Литовского центра поддержки семей, потерявших детей, рассказывает корреспонденту Bezvests.lv, что все эти дни в ходе поисков принимала многочисленные звонки и письма самых разных людей, часто не вполне здоровых, но чаще или же “отмороженных аферистов”, для которых ничего святого просто нет.

По словам Н.Курчинской, экстрасенсы абсолютно ничем не помогли, только отнимали время и пускали пыль в глаза реальным поисковикам:

"Так, верхом цинизма стал последний антирекорд литовских предсказателей: расстояние от точки, которую они показали на карте до места, где на самом деле была найдена пропавшая Ева ( KĖDAINIAI ) - составило 350 километров! Для наглядности публикуем одно из таких “предсказаний” литовского эзотерика: он отметил хутор под TELŠIAI, расстояние от которого до реального места KĖDAINIAI равно 182 километра! (см.фото) В чем чудеса экстрасенсорики? И где резон прислушиваться к подобным "ясновидцам"?", - сказала Курчинская.

Между тем, по словам Натальи, за 26 лет работы литовской поисковой организации ни разу экстрасенсы не показали место, где находится пропавший человек. То же самое и в практике латвийского Bezvests.lv, говорит Александр Фаминский.

"За 7 лет нашей поисковой добровольческой работы НАМ НИ РАЗУ и НИ ОДИН экстрасенс не показал, где лежит человек. Тем, кто продолжает верить в сказки и сверхвозможности предсказателей, ясновидцев и прочих кудесников, есть серьезный повод задуматься, а стоит ли?", - говорит представитель Bezvests.lv.

Как сообщалось, пропавшая в Литве 26-летняя Ева Страздаускайте, поиск которой велся и в Латвии, убита, по делу задержаны четверо подозреваемых, сообщил литовский портал DELFI.lt.

фото Bezvests.lv