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В субботу утром на одном из строительных объектов Мальты был найдет труп 41-летнего гражданина Латвии, сообщает Malta Today.

Сотрудники местной полиции сообщают, что мужчина был найден в 8.15. По первоначальной информации он является гражданином Латвии, который проживал на Мальте.

В настоящее время по делу начат уголовный процесс, в рамках которого должны установить, что послужило причиной смерти. Расследование продолжается.