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В Белоруссии по подозрению в контрабанде сигарет в Латвию задержаны 12 человек, сообщила пресс-секретарь Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии в сотрудничестве с латвийскими пограничниками пресекли незаконное перемещение сигарет из Белоруссии в Латвию.

Организованная преступная группа осуществляла контрабанду сигарет с белорусскими акцизными марками в период с июня 2015 по январь 2017 года.

По подозрению с совершении этого преступного деяния задержаны 12 ее участников.

Сигареты незаконно ввозились в Латвию по железной дороге поездом Полоцк-Даугавпилс спрятанными в грузах каменного угля. В общей сложности было перевезено почти 800 тысяч сигарет.