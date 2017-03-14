Происшествия |

Большая часть рижского торгового центра Jugla, в котором в понедельник произошел пожар, закрыта для эксплуатации. Об этом радиостанции Baltkom сообщил Директор Государственного бюро по контролю за строительством Петерис Друкис. По его словам, для посетителей частично открыт только первый этаж магазина.

"С нашей стороны приостановлена эксплуатация той части здания, где произошел пожар. Это около 500 кв.м. на втором этаже, и такой же участок на первом. Здание закрыто частично. Решение в отношении первого этажа мы примем после того, как получим заключение о техническом состоянии конструкций на втором. После этого мы будем рассматривать вопрос о дальнейших действиях. Что касается второго этажа, определенно, эксплуатация на участке в 500 кв.метров не будет возможной, до тех пор, пока не будут устранены все повреждения конструкций", - пояснил Друкис.

Как писал Mixnews ранее, в понедельник утром в торговом центре Jugla, по адресу Бривибас гатве 434b, возник пожар повышенной опасности. Вызов на пожар был получен в 7:31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в здании на втором этаже горит спортивный зал и воспламенилась крыша.