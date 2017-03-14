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В Юрмале, во время встречи выпускников, неизвестный стрелял в людей. Злоумышленник до сих пор не пойман, оба пострадавших доставлены в больницу, - рассказала представитель Госполиции Гита Гжибовска.

В конце прошлой недели, 10 марта, в Лиелупской основной школе проходил слет выпускников, на котором присутствовали почти 300 человек, бывшие ученики и их педагоги. Когда гости уже расходились по домам, неподалеку от школы, на улице Айзпутес, несколько бывших учеников поссорились, после чего один из них достал пистолет и открыл стрельбу по своим оппонентам. Одного он ранил в руку, второго увезли в больницу с ранением в живот. Стрелявший был сильно пьян.

Имя стрелка пока неизвестно. По неофициальной информации он скрывается от полиции. Начат уголовный процесс , но в интересах следствия подробности не разглашаются.

Портал Delfi получил комментарий от директора школы, Иниты Ванка-Трейфалде, но она не смогла назвать имя стрелявшего. Не знает она и имена тех, кого он ранил. Директор отметила, что представители школы шокированы и расстроены случаем — вся официальная часть "прошла в прекрасной атмосфере". "Из-за одного неадекватного человека все мероприятие в итоге испорчено", — пожаловалась она.