Происшествия |

12 марта в первой половине дня сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Зиепниеккалнс. Поступила информация, что прямо у входа в жилой дом стоит автомобиль, из которого звучит громкая музыка и, возможно, там занимаются сексом, сообщает nra.lv.

Прибывшие на место стражи порядка увидели автомобиль Volvo, который был припаркован прямо у входа в подъезд. Полицейский постучал в окно, водитель сразу же его открыл. На пассажирском сиденье находилась женщина, которая стала поднимать лямки платья на плечи и поправлять внешний вид. На момент прибытия полиции не удалось констатировать, что пара предавалась любовным утехам.

Во время разговора полицейские заметили, что мужчина выглядит очень уставшим и, возможно, находится под воздействием алкоголя, факт чего тот категорически отрицал. Полицейские указали мужчине, что машина припаркована в запрещенном месте. Водитель во избежание штрафа отъехал в другое место.

Понаблюдав за действиями мужчины, полицейские решили проверить его на алкоголь. На место вызвали сотрудников Госполиции, которые подтвердили – мужчина сел за руль нетрезвым.

Водителя передали Госполиции для дальнейших процессуальных действий.