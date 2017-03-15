Происшествия |

Вечером 13 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Даугавгриву, где некий мужчина, возможно, пытался совершить ограбление в подъезде, сообщает портал рижского самоуправления riga.lv.

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили извлеченный из входной двери в подъезд кодовый замок. На лестничной клетке у дверей одной из квартир они заметили спящего мужчину, рядом с которым были мешок, отвертка и сломанная часть подоконника.

"Полицейские разбудили мужчину и спросили, что он делает в подъезде. Заметно нетрезвый мужчина ответил, что пришел согреться. Он попытался встать, но не смог удержаться на ногах и не ориентировался в пространстве", рассказали полицейские.

Вскоре к стражам порядка подошла женщина, которая сообщила, что это ее муж вызвал полицию, так как увидел, как этот мужчина ломал подоконник между 4 и 5 этажами. После чего попытался отверткой открыть дверь соседней квартиры. После неудачной попытки взломать дверь он лег на пол и уснул.

На место вызвали Госполицию, которая переняла работу.