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27 января в центре Риги злоумышленники избили молодого человека, а потом украли его собаку породы маламут. Сотрудники Госполиции просят отозваться тех, кто был свидетелей этого преступления.

По информации Госполиции Риги, утром 27 января парень гулял с собакой породы аляскинский маламут, когда к нему подошли двое неизвестных и попытались завязать разговор. После этого между юношей и мужчинами произошла ссора, а потом преступники ударили владельца собаки по лицу, отобрали поводок и увели животное с собой. Это ЧП было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Полиция просит, в случае если вы опознали злоумышленников, позвонить по телефонам 67086223, 27093872 или 110. Также сотрудники правоохранительных органов обращаются к тем, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении похищенного животного.

Приметы собаки — белая шерсть, на спине черные пятна. Полиция начала уголовный процесс по факту разбойного нападения. За это преступление виновные могут быть наказаны на срок до пяти лет лишения свободы.