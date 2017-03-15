Происшествия |

Прошедшей ночью сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили, что несколько молодых людей на улице Кр. Барона подбежали к 6-му трамваю и начали пинать его ногами. На место незамедлительно направили патруль, пишет Riga.lv.

Следуя указаниям сотрудников Центра видеонаблюдения, полицейские на бульваре Райня настигли пятерых молодых людей. Когда те увидели экипаж, то разделились и начали убегать.

К патрулю присоединился еще один экипаж. Один из парней забежал в тупик и начал выкрикивать нецензурную брань на русском языке, вцепился в полицейского и попытался ударить его локтем в голову.

Используя прием ближнего боя полицейский повалил молодого человека на землю и надел на него наручники. Во время разговора появилось подозрение, что он употреблял одурманивающие вещества. В ходе проверки данных выяснилась и причина побега – молодой человек был объявлен в розыск.

Тем временем другие полицейские задержали еще двух молодых людей. Один из них отказался назвать свои личные данные, поэтому всех доставили в Госполицию.

Нарушителей доставили в Рижский центр наркологии и психиатрии, где медики помимо проверки на алкоголь провели анализ на наркотики.

После проверок молодым людям составили протокол о мелком хулиганстве.

Двоим из них, не достигшим 16 лет, помимо протокола о мелком хулиганстве составили протокол за пребывание в общественном месте ночью без присмотра.

Личность остальных молодых людей еще устанавливается. Кроме того, если выяснится, что двое пойманных употребляли наркотики, им предстоит понести за это ответственность.