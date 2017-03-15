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Вчера Государственная полиция в позднее время в рижском микрорайоне Кенгарагс обнаружила идущего по улице маленького мальчика без сопровождения взрослых. В ходе проверки было установлено, что как этот мальчик, так и его двухлетний брат проживают в антисанитарных условиях и на телах обоих констатированы телесные повреждения. Полицейские задержали отца детей, по делу начат уголовный процесс.

Как сообщила Госполиция на своем аккаунте в социальной сети Facebook, 14 марта после десяти часов вечера жители сообщили в Государственную полицию о том, что в Кенгарагсе один разгуливает малолетний мальчик.

На место прибыл экипаж полиции Кенгарагского отделения полиции. Действительно, по улице бродил маленький ребенок, у которого были видны синяки и резаные раны на руках. Полицейские вызвали "скорую" помощь, которая ребенка, 2007 года рождения, отвезла в больницу.

Полиция отправилась по месту жительства ребенка в Латгальском предместье, где матери не оказалось, зато дома находился отец мальчика, 1988 года рождения и 2-летний мальчик. В доме царила антисанитария: грязь, беспорядок, тараканы.

Госполиция обратилась к своим коллегам из Рижской муниципальной полиции, которые забрали 2-годовалого малыша и отвезли его в больницу.

В ходе выяснения обстоятельств, отец детей рассказал около 17.00 старший сын отпросился погулять, однако домой так и не вернулся.

Причем для 9-летнего мальчика уже стало привычкой гулять в темное время суток. Мужчина затруднился объяснить, откуда на теле сына побои и раны, но предположил, что тот мог с кем-нибудь подраться.

Однако, поскольку после обследования медиками телесные повреждения были констатированы и на теле 2-летнего сына, полиция допускает, что детей мог избить сам отец.

Полиция задержала мужчину. Он помещен в изолятор временного содержания.

В случае, если будет установлена его виня, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или временное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.