Происшествия |

Вчера поздно вечером в рижском микрорайоне Кенгарагс сотрудники Госполиции обнаружили на улице маленького мальчика. Об этом полицейским сообщили жители микрорайона.

На место прибыл экипаж полиции Кенгарагского отделения полиции. Действительно, по улице бродил маленький ребенок, весь в синяках и с резаными ранами на руках. Полицейские вызвали "скорую" помощь, которая отвезла 9-летнего ребенка в больницу.

Полиция отправилась по месту жительства ребенка в Латгальском предместье. Матери дома не оказалось. В ходе проверки было установлено, что мальчик, как и его двухлетний брат, проживают в антисанитарных условиях. В помещениях было грязно, бегали тараканы, царил беспорядок. У детей констатированы телесные повреждения. Полицейские задержали отца детей, мужчину 1988 года рождения, по делу начат уголовный процесс. 2-годовалого малыша отвезли его в больницу.

Отец детей рассказал полицейским, что около 17.00 старший сын отпросился погулять, однако домой так и не вернулся. Мужчина не смог объяснить, откуда на теле сына побои и раны, но предположил, что тот мог с кем-нибудь подраться. Однако поскольку телесные повреждения были констатированы и у 2-летнего малыша, полиция допускает, что детей мог избить сам отец.

Полиция задержала мужчину. Он помещен в изолятор временного содержания.

В случае, если будет установлена его вина, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или временное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.