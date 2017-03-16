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Прошедшей ночью из задымленного жилого дома на ул. Бруниниеку в Риге были спасены 13 человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов на место происшествия спасатели получили около двух часов ночи. На втором этаже дома на лестничной клетке горели бытовые вещи, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

При помощи пожарной лестницы сотрудники ГПСС эвакуировали со второго этажа дома 13 человек.

Пожар был ликвидирован в 3.28.