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В среду на пункте пограничного контроля в Рижском аэропорту были задержаны два несовершеннолетних гражданина Латвии.

Как сообщили в Государственной пограничной охране, подростки пытались выехать из страны без нотариально заверенного согласия родителей.

Вчера в аэропорту на пункте пограничного контроля был задержан также прибывший из Москвы гражданин Латвии, который находится в розыске.

Мужчина 1970 г. рожд. был задержан и передан полиции.

В целом за вчерашний день пограничники задержали на внешних границах и внутри страны 45 нарушителей.