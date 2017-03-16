Происшествия |

Вчера в двухэтажном жилом доме в Елгаве обрушилась внешняя стена, при этом спасатели эвакуировали двух человек.

ЧП произошло на улице Робежу, сигнал тревоги поступил на пульт спасателей в 12.45, однако, как сообщили в полиции самоуправления, подозрительный шум в доме 40-летняя хозяйка слышала уже около 9 чсов утра. Поднявшись на второй этаж, который был нежилым, хозяйка обнаружила, что у дома обвалился фасад, однако она не стала об этом никому сообщать.

На месте происшествия появились представители Елгавской стройуправы, которые констатировали, что находиться в здании опасно. Хозяйка дома и ее брат категорически отказывались покинуть дом, а также отказались от предложенного временного социального жилья.

В Елгавском управлении по социальным делам пояснили, что острадавшие не просили социальной помощи, хотя имеют на нее право в данной ситуации.