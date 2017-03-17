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В среду, 15 марта, в лесном массиве в Межциемсе недалеко от детской больницы Гайлезерс, на собаку одного из местных жителей напал американский стаффордширский терьер, который чуть не разодрал другую собаку. Об этом в социальной сети Facebook написал Константин Б., попросив помощи в розыске хозяина терьера.

Как пишет Константин, 15 марта во время пробежки, на него с собакой по кличке Буча напала собака. "Американский стаффордширский терьер, рыжий, кажется сука, просто выбежала из кустов и впилась в бок нашему псу. Следующие несколько минут я и подоспевший хозяин пытались разжать челюсти под Бучины истошные вопли. В итоге у Бучи разорвана кожа и мясо (разрыв был сантиметров 10), а меня покусали за руку. Рана небольшая, но глубокая", - пишет Константин.

Парень просит помочь в поиске хозяина четвероногого, чтобы к делу подключилась полиция, иначе, по словам Константина, неизвестно, какая трагедия может произойти в будущем.

"Прошу помощи в поиске собаки и хозяина - они сразу же скрылись с места, пока мы с Владой пытались откачать Бучу и вызвать помощь. Было все в лесу у детской больницы Гайлезерс, в Межциемсе, (см. карту в приложении). Стаффорд на фотке из Интернета, но выглядел также. Хозяин мужчина лет 40-50, короткая стрижка, щетина, где-то 180 см ростом, говорил по латышски. Дело должно дойти до полиции, иначе неизвестно сколько еще людей и собак покусает этот зверь, который разгуливает без поводка", - написал пострадавший.

Также молодой человек просит обращаться тех, кто знает хозяина собаки или возможных пострадавших.

"С Бучей все будет хорошо, она сильно травмирована, но будет жить полной жизнью. Со мной тоже, узнал, что больше не делают 20 уколов в живот от бешенства - все делается в плечо и довольно безболезненно. А еще, у меня во время потасовки был включен пульсометр, оказывается, драка с собакой - отличная анаэробная нагрузка", - написал Константин.

Пользователи социальной сети выразили возмущение хозяевами животных, которые выводят гулять их без намордника, что приводит к таким трагическим последствиям. Также люди активно делятся информацией, пытаясь помочь в розыске нерадивого хозяина терьера.

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