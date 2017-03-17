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Родители бьют тревогу из-за того, что женщины из религиозной общины подарками заманивают детей к себе. Об этом сообщает портал Skaties.lv, ссылаясь на программу Bez Tabu.

По словам Иевы, матери восьмилетнего мальчика, дети отправились играть в парк Гризинькалнс, где к ним подошли две незнакомые женщины.

"Женщины представились христианками и поинтересовались у мальчиков, не посещают ли они христианскую школу. У одной из них в руках была подарочная коробка, которую она преподнесла другу моего сына. Незнакомка поинтересовалась, не хочет ли мой ребенок тоже получить подарок, и мой сын согласился. Тогда женщины пригласили детей с собой в общину, чтобы они смогли получить подарки. Дети сначала отказались, но их смогли уговорить", - рассказывает Иева.

Община евнгелических христиан "Возрождение" разместилась недалеко от парка Гризинькалнс, на улице Пернавас 33, где и играли дети. Женщина была в недоумении от действий сына, ведь с ним неоднократно обсуждалось, как вести себя в таких случаях. Женщину возмутило и поведение представительниц прихода.

В свою очередь Министерство юстиции и Инспекция по защите прав детей отмечает, что такие действия членов общины неприемлемы.

"Закон по защите прав детей предусматривает, что религиозную принадлежность детей устанавливают родители. Приобщить к какой-либо религиозной деятельности можно только с разрешения родителей", - отмечает директор департамента отраслевой политики Министерства юстиции Латвии Екатерина Мацук.

Тем не менее, пастор Тереза Ивашко подтвердила, что представительницы звали детей с собой. Она также продемонстрировала склад, где хранятся подарки. Эти подарки из-за границы присылают самаритяне, которые при помощи партнерских организаций доставляют их детям.

"Это был единичный случай. Мы обговорили эту ситуацию, мне очень жаль. Я, в свою очередь, приношу извинения родителям, мне жаль что это произошло без их присутствия", - пояснила Ивашко.

Община евнгелических христиан "Возрождение" была основана два года назад. Ежегодно в течение 10 лет организация должна проходить перерегистрацию в Министерстве юстиции. Деятельность общины будет приостановлена, если религиозная организация не будет соблюдать Конституцию и нормативные акты.

Кроме того, мама мальчика направило заявление в участок Рижской муниципальной полиции о деятельности этой организации. Министерство юстиции обязалось вскоре выслать в религиозное общество письмо с напоминаем о Законе по защите прав детей.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) в 2014 году в Латвии было зарегистрировано 1190 религиозных общин: 292 - лютеран-евангелистов, 258 - римско-католических, 134 - православных, 97 - баптистов, 70 - староверов.