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Псковская таможня пресекала попытку провести из Латвии в России санкционные товары, сообщает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления ФТС России. При таможенном оформлении товаров, отправленных из Латвии в адрес российской фирмы, был задекларирован не весь товар.

Таможенный досмотр выявил, что в товаросопроводительных документах не значатся «продуктовый набор» товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, и предметы мебели.

Коробки с 12 литрами оливкового масла, более 7 килограммов сыров твердых сортов, сыровяленая колбаса, 9-ти килограммовый свиной окорок были помещены в упаковочные короба гидромассажной ванны. Характер вложения указывает совсем не на «забывчивость упаковщика». Кроме итальянских деликатесов документы не предъявлялись также на 6 подушек и 2 одеяла, 3 рулона ткани, 16 стульев и кресло.

Товар изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении.