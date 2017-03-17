Итальянские сыры и окорок в ванне: из Латвии в Россию пытались провести "запрещенку" (1)
Псковская таможня пресекала попытку провести из Латвии в России санкционные товары, сообщает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления ФТС России. При таможенном оформлении товаров, отправленных из Латвии в адрес российской фирмы, был задекларирован не весь товар.
Таможенный досмотр выявил, что в товаросопроводительных документах не значатся «продуктовый набор» товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, и предметы мебели.
Коробки с 12 литрами оливкового масла, более 7 килограммов сыров твердых сортов, сыровяленая колбаса, 9-ти килограммовый свиной окорок были помещены в упаковочные короба гидромассажной ванны. Характер вложения указывает совсем не на «забывчивость упаковщика». Кроме итальянских деликатесов документы не предъявлялись также на 6 подушек и 2 одеяла, 3 рулона ткани, 16 стульев и кресло.
Товар изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении.
Да ещё ошибка: Таможня пресекАла а надо: Таможня пресеклА.
Конечно объемы больно малы, по "большой санкционке" у нас батька спец-великий устрицовод,но и у него уже проблемы.
Вообще глупо бухтеть на эту тему ,"за что боролись", ну дальше вы знаете.