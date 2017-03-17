Полиция ищет подозреваемого в краже 15 бутылок эксклюзивного коньяка (2)

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Происшествия | 17 марта 2017 года, 14:51

В начале марта из магазина в Кекавской волости было украдено 15 бутылок дорого коньяка на сумму более 700 евро. Полиция разыскивает подозреваемого мужчину, который изображен на фото.

Как сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 5 марта поступила информация о том, что из магазина в Крустукалны похитили дорогой алкоголь. Примечательно, что продавцы не заметили момент кражи 15 бутылок.

Прибывшие на место происшествия сотрудники участка Баложи просмотрели записи камер видеонаблюдения и зафиксировали мужчину, который совершил кражу: как оказалось, он выносил коньяк в большой сумке, причем успел проделать это незамеченным дважды.

По делу начат уголовный процесс. Если вы опознали этого человека, просьба звонить по телефонам: 67099223, 20381566, 110 или писать на электронную почту: tatjana.burhovecka@riga.vp.gov.lv.

Комментарии 2
eiroskeptiki.lv1 час назад
Вот чую, это Домбрава. Загримировался, гад!
Вчерась обмывал парад, сегодня не хватило на опохмел.
Проверьте гада на алкоголь.
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eiroskeptiki.lv59 минут назад
Не поглядела на дату, пардон.
Но все равно это он.
По замашкам.
Эпикуреец!
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