Происшествия |

В начале марта из магазина в Кекавской волости было украдено 15 бутылок дорого коньяка на сумму более 700 евро. Полиция разыскивает подозреваемого мужчину, который изображен на фото.

Как сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 5 марта поступила информация о том, что из магазина в Крустукалны похитили дорогой алкоголь. Примечательно, что продавцы не заметили момент кражи 15 бутылок.

Прибывшие на место происшествия сотрудники участка Баложи просмотрели записи камер видеонаблюдения и зафиксировали мужчину, который совершил кражу: как оказалось, он выносил коньяк в большой сумке, причем успел проделать это незамеченным дважды.

По делу начат уголовный процесс. Если вы опознали этого человека, просьба звонить по телефонам: 67099223, 20381566, 110 или писать на электронную почту: tatjana.burhovecka@riga.vp.gov.lv.