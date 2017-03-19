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Ответственные службы начали несколько проверок в связи со случаем, когда начальнику полиции Рижского региона Гунтарсу Маркитансу не был выписан штраф за превышение скорости, так как таким образом он проверял своих подчиненных. Об этом сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

В тоже время передаче стала доступна неофициальная информация, что, скорее всего, Маркитанс уже написал или готовится написать заявление о выходе на пенсию.

Программе известно, что он ехал за рулем служебного автомобиля Ford Mondeo, который за превышение скорости остановили ехавшие по встречной полосе экипаж первой роты дорожной полиции Рижского управления.

Задержанный начальник сообщил коллегам, что проверяет, как работают полицейские. С места происшествия он уехал без выписанного штрафа, хотя по неофициальной информации, он ехал со скоростью свыше 130 километров в час.

Подчиняющееся начальнику Госполиции Интсу Кюзису Бюро внутреннего контроля до 1 апреля должно завершить проверку действий Маркитанса, к которому может быть применено дисциплинарное взыскание. Вместе с тем полиция выясняет, имело ли место нарушение в связи с превышением скорости.