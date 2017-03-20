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Управляющий жилым домом в Риге по адресу ул. Весетас, 8, на протяжении трех недель не подпускал эпидемиологов к теплоузлу здания, житель которого в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с диагнозом легионеллез, сообщает Латвийское телевидение.

В больнице о пациенте сообщили эпидемиологам, которые на следующий день поехали в этот дом с проверкой, а также в загородный дом пациента, чтобы взять образцы воды. Вместе с тем Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) проинформировал управляющего здания, что необходимо взять образцы воды из теплоузла дома, а также проинформировать жителей.

Но глава общества Rakstnieku māja, которое управляет одноименным домом, не пустила эпидемиологов в дом. Она согласовывала все действия с правлением дома, председателем которого является кинорежиссер Арвидс Криевс. Он считает, что управляющая действовала правильно. Режиссер также отметил, что как только возникли подозрения о размножении бактерий, температура воды была повышена.

Только после обмена письмами в течение нескольких недель эпидемиологи смогли попасть в дом и взять образцы. Представитель ЦКПЗ Юрий Перевозчиков отметил, что весь дом был заражен бактериями, вызывающими легионеллез.

"Хорошо, что такие случаи уникальны. Фактически, в этом году был только один такой случай с непонятным сопротивлением, чтобы не информировать людей и не помочь с проведением эпидемиологического обследования", - сказал он.