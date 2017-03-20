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Типичные поджигатели прошлогодней травы - люди среднего возраста и пенсионеры, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Весна только что началась, а потушено уже 80 пожаров прошлогодней травы. Их количество и площади зависят от погоды и сознательности людей. Когда весна влажная и теплая, быстро вырастает молодая трава, и пожаров меньше. При сухой погоде прошлогоднюю траву жгут чаще.

В этом году первый пожар прошлогодней травы зафиксирован 3 февраля в Смилтенском крае.

В 2016 году в Латвии зарегистрировано 2730 пожаров прошлогодней травы, в результате которых уничтожено 39 зданий, погиб один человек и пострадали семь. По сравнению с 2015 годом пожаров прошлогодней травы зафиксировано на 2,21% меньше.

Траву жгут злонамеренно владельцы неухоженных участков либо подростки. Часть пожаров возникает от непотушенных костров или брошенных окурков.