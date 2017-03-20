Происшествия |

18 марта около 15:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Яунмилгравис. Звонивший сообщил, что во дворе многоквартирного дома компания распивает алкоголь и среди них пьяная женщина с младенцем на руках, сообщает портал riga.lv.

Заметив приехавших полицейских, женщина с ребенком на руках бросилась бежать. Безответственная мать убегая спотыкалась и несколько раз чуть не уронила малыша. Полицейские ее догнали и забрали ребенка. Но мать вырвала ребенка из рук сотрудницы полиции и очень сильно прижала к себе, отчего тот начал плакать. Вскоре полицейским удалось забрать малыша.

Пока сотрудница полиции несла ребенка к машине, мать малыша стала вести себя агрессивно и попыталась напасть на полицейского, который успокаивал ее. Сначала она вцепилась в его жилетку и разодрала ее. А когда страж порядка попытался оттолкнуть женщину - укусила его и расцарапала руку.

От женщины разило алкоголем, и полицейский ей сообщил, что она задержана за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Женщина на этой ответила грубой бранью и угрозами отомстить.

Женщину ответили к полицейской машине, куда она после долгих уговоров согласилась сесть. Но и здесь она не могла успокоиться – продолжала кричать и бить по багажному отделению.

Вскоре на место прибыли медики, которые выяснили, что малыш не нуждается в медицинской помощи. Полицейского же отправили в травмпункт – обработать рану и сделать необходимые прививки.

27-летню мать малыша доставили в Госполицию, где выяснилось, что она неоднократно привлекалась к ответственности за пьянство, наркотики и невыполнение родительских обязанностей. По факту сопротивления представителям власти заведено уголовное дело.

Малыша отвезли в кризисный центр, так как бабушка тоже не могла о нем позаботиться, в ее квартире оказалось грязно и накурено, а сама бабушка была пьяна.