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"Отдам тебя чужому дяде, оставлю тебя в лесу", - такими словами воспитывали детей сотрудники детского сада в Айзкраукле. Изучить их родители смогли лично — ребенок принес в свою группу диктофон, сообщает Русское вещание LTV7.

"Проводя беседы с родителями, выяснилось, что многие дети из одной группы столкнулись с энурезом, то есть, мочились в кровати во время дневного сна. Во время разговоров дети объясняли это тем, что им страшно обращаться к педагогу или няне, поскольку они многократно делали детям замечания и указания - во время дневного сна надо соблюдать спокойствие, а частое посещение удобств может помешать сну других детей. Детям, которые не могли днём самостоятельно уснуть или мешали сну других детей, угрожали. Например, "увезти в лес", "отдать чужому дяде"", - это выдержка из заявления родителей в краевую думу Айзкраукле.

Говорить на камеру взрослые отказываются. Объясняют — им еще здесь жить.

Под этим заявлением подписались 11 родителей из 18. Их дети ходили в одну группу. У трехлетних малышей схожие проблемы.

А один ребенок боялся ехать с мамой в лес, потому что думал — его там и оставят.

Поэтому родители обратились к исполняющей обязанности заведующей детсада.

"Я предлагала несколько вариантов, как можно решить этот вопрос. Предлагала сменить воспитательницу, предлагала другую группу, к психологу вместе сходить. Предлагала родителям в группу прийти, посмотреть, как идет работа", - говорит методист, отстраненная и.о. заведующей Айя Спроге.

Однако, эти варианты родителей не устроили, и они принесли в группу диктофон. Услышав, как происходит воспитание, мамы и папы написали заявление в местную думу.

"То, что слышно на записи.. Это не педагогические методы, которыми воспитатели добиваются от детей выполнения заданий. Там было повышение голоса, которое граничило с криком", - уверена глава Управления образования края Айзкраукле Астра Силиня.

Родители были недовольны работой двух педагогов. Одна из воспитательниц — предпенсионного возраста. Другая — моложе. От исполнения обязанностей заведующей садика отстранили и Айю Спроге. Правда, она продолжает работать в саду в качестве методиста. Это ее основная должность. Сейчас с детьми работают другие педагоги.

Кстати, часть родителей встали на защиту воспитателей. Они считают — воспитательницы просто строгие.

"Если они решат, что воспитатель будет работать, возможно, они будут работать в садике. Но, наверное, только в других группах. В эту группу, я думаю, тяжело будет вернуться им самим. И, наверно, этого не захотят большинство родителей", - считает и.о. заведующей детского сада "Зилите" Сармите Круглова.

Разбираться в произошедшем в детском саду "Зилите" в Айзкраукле теперь будут специалисты Государственной инспекции по защите прав детей. Они прибудут сюда в этот четверг и пятницу.