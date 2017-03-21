Происшествия |

Сегодня на Видземском шоссе у Смилетене опрокинулся грузовик. Об этом сообщает Latvijas valsts ceļi.

ДТП произошло на ротационном кругу. Движение на участке от Смилтене до перекрестка Гулбене организованно при помощи дорожных знаков.

В целом условия езды на дорогах Латвии сегодня удовлетворительные.