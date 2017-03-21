У Смилтене опрокинулся грузовик (1)

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Происшествия | 21 марта 2017 года, 07:37

Сегодня на Видземском шоссе у Смилетене опрокинулся грузовик. Об этом сообщает Latvijas valsts ceļi.

ДТП произошло на ротационном кругу. Движение на участке от Смилтене до перекрестка Гулбене организованно при помощи дорожных знаков.

В целом условия езды на дорогах Латвии сегодня удовлетворительные.

Комментарии 1
5551 час назад
вообще то грузовик стоит на колёсах ......если что.
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