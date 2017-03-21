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Недавно одно предприятие, работающее в Латвии, перечислило киберпреступникам один миллион долларов, рассказал сегодня на заседании парламентской комиссии по правам человека и общественным делам начальник третьего отдела управления по предотвращению экономических преступлений Госполиции Дмитрий Хоменко.

Схема мошенничества очень проста. Сначала преступники посылают на предприятие зараженное электронное письмо, которое поражает компьютерную систему предприятия. Затем преступники следят за электронной перепиской компании до того момента, когда становится ясно, что предприятие планирует своему партнеру перечислить деньги. В этот момент преступники подделывают адрес электронной почты и отправляют свой номер банковского счета, на который предприятие и перечисляет деньги.

"Очень просто и гениально. К тому же на начальном этапе для заражения компьютерной системы мошенники используют самое слабое звено, например, секретаря, который не связан со сферой ИТ-технологий", - подчеркивает Хоменко.

В некоторых случаях полиции удалось вернуть деньги. Недавно одно предприятие, работающее в Латвии, перечислило киберпреступникам один миллион долларов (951 203 евро).

Это глобальная проблема и по подсчетам Interpol общие убытки в мире от подобных преступных схем составляют 3,5 млрд долларов, указал Хоменко.