Происшествия |

В прошлом году Госполиция в ходе масштабной операции задержала в Латвии 22 человека за распространение в интернете детской порнографии, сообщил начальник 3-го отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Дмитрий Хоменко.

Начато несколько уголовных процессов, которые разделены по региональными подразделениям, пояснил Хоменко, возглавляемое которым отделение занимается киберпреступлениями.

Операция проходила с участием иностранных партнеров. Объем изъятых видеоматериалов и фотографий уточняется.