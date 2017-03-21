В Латвии задержано 22 человека за распространение детской порнографии (1)
Происшествия | 21 марта 2017 года, 21:51
В прошлом году Госполиция в ходе масштабной операции задержала в Латвии 22 человека за распространение в интернете детской порнографии, сообщил начальник 3-го отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Дмитрий Хоменко.
Начато несколько уголовных процессов, которые разделены по региональными подразделениям, пояснил Хоменко, возглавляемое которым отделение занимается киберпреступлениями.
Операция проходила с участием иностранных партнеров. Объем изъятых видеоматериалов и фотографий уточняется.
Советские законы зевают в ожиданиях от скуки.
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