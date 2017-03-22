Происшествия |

В конце прошлой недели в Юрмале Государственная полиция изъяла 40,5 кг психотропных веществ или "спайсов", которые были спрятаны в клумбе на даче, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

За хранение веществ с целью реализации задержан 31-летний мужчина, который помещен под арест.

Полиция получила оперативную информацию, что в Варнукрогсе хранится крупный объем наркотических или психотропных веществ. Обыск на территории был проведен 18 марта.

Под пленкой на клумбе находилась яма глубиной примерно полтора метра, полная упаковок с неизвестным веществом. По первоначальным подсчетам, вес наркотиков составил 40 с лишним кг.

Как рассказала начальник криминальной полиции Юрмальского участка полиции Инга Зонберга, обнаружить такое количество психотропных веществ удается очень редко. Их стоимость на черном рынке составляет около 120 тыс. евро.

Обнаружено также оборудование, которое заставляет предполагать, что ранее в доме выращивалась марихуана - лампы, генератор, удобрения. Задержанный ранее уже дважды попадал в поле зрения полиции в связи с ограблениями.

Начат уголовный процесс.