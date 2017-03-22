Происшествия |

Жители Юрмалы 21 марта заметили сильно пьяную мать с маленьким ребенком на руках и вызвали полицию, сообщили представители правоохранительных органов. Об этом пишет Skaties.lv.

Женщина была замечена около 22 часов на железнодорожной станции Слока. Жители, у которых возникло подозрение, что женщина сильно пьяна, вызвали полицию. Прибывший экипаж констатировал, что женщина действительно пьяна, однако характерного запаха от нее не исходит. Это позволило полицейским предположить, что женщина принимала наркотики.

Мать 1991 года рождения была доставлена в участок для осуществления медицинской экспертизы, в данный момент ожидаются результаты проверки.

На место происшествия также прибыли медики, которые, осмотрев семимесячную девочку, пришли к выводы, что ребенок в порядке.

С учетом того, что был поздний вечер и центры опеки были закрыты, сотрудники полиции попытались связаться с родственниками задержанной. Связаться с близкими женщины не удалось, поэтому полицейские решили решать проблему собственными силами. Они связались со своими родственниками, в результате чего удалось обеспечить ребенка жильем, едой и всем необходимым.

В данный момент девочка находится в центре опеки.