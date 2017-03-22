В отношении вывесившего в машине флажок России полицейского начата проверка (13)

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Происшествия | 22 марта 2017 года, 19:02

Государственная полиция в ходе служебной проверки выяснит, совместимо ли с полицейской этикой украшение автомашины должностного лица полиции символикой чужого государства.

Недавно в социальных сетях появилась фотография частной автомашины, в окне которой виды разрешение Министерства внутренних дел и ленточка в цветах российского флага.

Пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин рассказал, что выданные МВД разрешения можно помещать в автомашине на видном месте только когда она ставится в рабочих целях у зданий, в которых расположены органы МВД. Этот факт будет проверяться.

Параллельно будет оцениваться факт размещения в автомашине, на которой ездила старший инспектор отдела криминальной полиции Зиемельского участка, символики другого государства, конкретно - России.

Анучин добавил, что полиция рассмотрит размещение на автомашине и флага любого другого государства, если такая жалоба поступит.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис выразил сожаление в связи с этим случаем и подтвердил, что обсуждал его с начальником Госполиции Интсом Кюзисом.

Комментарии 13
А что слышно51 минуту назад
по поводу флажка второго рейха в автомобиле (дней 5-6 обратно здесь фотка висела)?
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Garik43 минуты назад
...совместимо ли с полицейской этикой украшение автомашины должностного лица полиции символикой чужого государства... Латвия и РФ находятся в состоянии войны?! Нет? Обьясните тогда, где, в каком законе символика РФ признана запрещенной? Без этого ваши сопли "этично - не этично" можете размазывать под перебийносом.
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каджич40 минут назад
Преследование охранкой режима человека за детали интерьера его личной автомашины.является еще одним доказательством дикарства.средневековости.дремучести режима и его адептов-доносчиков.Особенно если учесть "подключение" к этим вопросам первых вельможь полиции.
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