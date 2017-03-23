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Вчера в пожаре в Ниграндской волости Салдусского края пострадали 15 яунсаргов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов поступил в 10 часов. В двухэтажном жилой доме горела крыша на площади 200 кв.м и межэтажное перекрытие 70 кв.м. В момент прибытия ГПСС 19 яунсаргов и один взрослый выносили с первого этажа вещи.

Все молодые люди были переданы на попечение врачей. В пожаре пострадало 15 яунсаргов, а ликвидирован он был только в 20.30.

Как ранее писал Mixnews.lv, с 19 по 24 марта в военной школе инструкторов работает лагерь яунсаргов, во время которого Центр рекрутирования и отбора будут искать кандидатов для дальнейшей учебы в Национальной академии обороны. Подобный лагерь организовывается уже в четвертый раз.

В этом году в отборе участвует более 40 яунсаргов, которые учатся в 12 классе школы и хотят стать офицерами латвийской армии. Главная цель — отобрать лучших кандидатов для Академии обороны.