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Вчера, 22 марта, сотрудники полиции остановили автомобиль Land Rover, который двигался по Улманя гатве в сторону Риги c заметным превышением скорости. Внедорожник промчался мимо нетрафарированной полицейской машины со скоростью 154 км/ч. Об этом сообщается на официальной странице Государственной полиции в социальной сети Facebook.

Максимально допустимая скорость на данном участке составляет 90 км/ч. За рулем находилась девушка 1997 года рождения. На нарушительницу составлен административный протокол, наложен штраф в размере 400 евро и на 6 месяцев изъяты права.

"Такое поведение на дороге говорит о том, что водитель не считается с другими участниками дорожного движения, так как, превышая скорость более, чем на 60 км/ч, подвергает опасности не только себя, но и других", - так прокомментировал сообщение начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормундс Крапсис.

Патрулирование улиц на нетрафарированных полицейских машинах - очень действенный метод борьбы с агрессивными водителями, считает он.

"Уже в мае у Госполиции появится 40 новых нетрафарированных машин, что позволит нам максимально эффективно бороться с агрессивными водителями и нарушителями скоростного режима", - рассказал Крапсис.