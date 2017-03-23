Происшествия |

22 марта около 18 часов в Риге, в автобусе 3-го маршрута произошла драка между тремя мужчинами, которую сотрудникам полиции удалось остановить лишь предупредительным выстрелом. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на Госполицию.

Конфликт начался после того, как в автобус зашел пассажир с велосипедом и задел им мужчину. Началась словесная перепалка, к которой подключился третий пассажир, а затем мужчины 1980 и 1981 годов рождения напали на велосипедиста.

Во время драки все трое вышли на остановке на ул. Даугавгривас. Прибывшие по вызову очевидцев полицейские пытались разнять дерущихся, однако агрессивные мужчины, избивавшие велосипедиста, напали и на полицейского. Чтобы остановить хулиганов, сотрудник полиции выстрелил в воздух.

Велосипедист получил телесные повреждения. В отношении двух хулиганов возбуждено уголовное дело, младший из них уже четыре раза задерживался за подобные преступления.