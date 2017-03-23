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В Северокурземскую больницу, в Вентспилсе доставили двухмесячного ребенка со сломанными ребрами, сообщают правоохранительные органы.

22-го марта Госполиция получила по телефону информацию от вентспилсского медучреждения, что там находится двухмесячный малыш с подкожными кровоизлияниями.

После обследования медики констатировали у ребенка перелом ребер.

Малыш передан в руки рижских медиков. А в Вентспилсском участке Госполиции начат уголовный процесс. Поскольку семья из Талси, расследованием займутся сотрудники Талсинского участка.

Как рассказали в Госполиции, отец ребенка пояснил, что слишком сильно обнял ребенка.

Председатель Талсинского краевого сиротского суда Марек Фрейманис сообщил, что сейчас сиротский суд выясняет обстоятельства случившегося, но пока в их распоряжении нет более подробной информации. Семья ранее не попадала в поле зрения сиротского суда.