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65-летнего рижанина Улдиса Пункулиса, живущего в микрорайоне Ильгюциемс и пропавшего 21 марта, в настоящее время ищет небольшая группа добровольцев Bezvests.lv.

"Дополнительная помощь для организации массовых поисков нам пока не нужна. Проверяем полученную информацию и ведем поиски малыми силами в центре Риги", - рассказал основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.

Буквально час назад волонтерам позвонили люди, которые видели пожилого мужчину, похожего по описанию и поведению на Улдиса, сегодня в 3 часа дня в центре Риги, в районе театра "Дайлес" и 1 Рижской горбольницы (Бруниниеку 5).

Мужчина, похоже, заблудился, спрашивал, как попасть к Рижскому центральному вокзалу. Сейчас кинолог Bezvests.lv Лайла Скроделе с собакой ищет мужчину по следу.

Лайла Скроделе съездила в Ильгюциемс домой к пропавшему, взяли запах и теперь собака пытается взять след в районе 1 городской больницы. Главный кинолог Bezvests.lv признает, что место людное, днем очень много народу ходит по улице Бруниниеку "Но попытка не пытка. Можно, конечно, ничего не делать, но мы решили все же попытать удачу", - говорит кинолог.

Еще часть добровольцев обыскивает центральные парки.

Люди, которые следят за публикациями Bezvests.lv тоже могут внести посильную помощь в поисках пожилого человека, пишут в Bezvests.lv .

"Вспомните, не встречали ли вы сегодня после 15 часов в районе Центрального вокзала пожилого человека, похожего на Улдиса Пункулиса. Если видели где-то в центре, просим срочно звонить 22 084 084", - говорят поисковики.

Напомним, мужчина имеет инвалидное удостоверение и серьезные проблемы со здоровьем. Оставшись один, он вышел из дома и обратно не вернулся. Последний раз его видели в этот день около 15:00. По словам близких, пропавший плохо ориентируется в пространстве, и мог просто не найти дорогу домой. 22 марта около 23:00 видели похожего по описанию мужчину на ул. Базницас на кольце маршрутки № 216. Мужчина также мог сесть в автобус 21, 13, 46 маршрута или в маршрутку номер 238.

ПРИМЕТЫ: Рост 165 см, нормального телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки, серую шапку и коричневые сапоги. Просьба ко всем, кто видел пропавшего мужчину, или знает, где он может находиться, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.