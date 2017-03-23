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Как сообщает даугавпилский портал Gorod.lv, в редакцию издания поступила информация, что минувшей ночью, 23 марта, в Даугавпилсе произошло трагическое ЧП – 2 девушки совершили попытку самоубийства. В тексте обращения говорилось, что одна из них скончалась от полученных травм, другая была доставлена в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Gorod.lv обратился за подтверждениями информации в госполицию и центр неотложной помощи. Как заявила старший специалист госполиции Ксения Белова, на данный момент полиция может сообщить, что начат уголовный процесс по 13 разделу уголовного кодекса по факту смерти несовершеннолетней девушки.

Подробности станут ясны в ходе расследования дела, на данный назначены экспертизы. Факт смерти произошел 23 марта ночью в Даугавпилсе, но обстоятельства смерти полиция не комментирует.

В свою очередь, заместитель руководителя латгальского регионального центра неотложной помощи Астрида Иголниеце прокомментировала, что ночью 23 марта была доставлена девушка возраста ориентировочно 18 лет, упавшая с высоты 12 этажа.

По непроверенной информации, обе девушки – жительницы Даугавпилсского края, обучавшиеся в одном из даугавпилсских учебных заведений, пишет портал gorod.lv.

В свою очередь в комментариях к статье и в Facebook люди пишут, что девушкам не 18-ать, а 16-ать лет. И прыгнула из них только одна, а другая была найдена на 12-ом этаже в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации. Что с ней случилось, комментаторы предпочли умолчать. Также пользователи интернета пишут, что семья очень благополучная и что случилось никто не знает.

Источник: gorod.lv