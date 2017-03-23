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К сожалению, пока безрезультатно завершились поиски 65-летнего рижанина Улдиса Пункулиса, которые проводились сегодня добровольцами Bezvests.lv в центре Риги. Кинологи Лайла и Гунтис Скроделисы с собакой Лапсой закончили свою работу. Поисковики продолжат работу в пятницу, пишет портал Bezvests.lv.

Добровольцами был проверен большой участок города от улицы Бруниниеку, где мужчину предположительно видели сегодня в 3 часа дня, в торону центрального вокзала, затем в обратную сторону до улицы Дунтес.

Кинологи с собакой японской породы акита также тщательно проверили территорию 1 городской больницы. В то же время другие волонтеры (всего приехало на поиски около 20 человек) распределили между собой городские скверы и парки. Но, к сожалению, поиск, который начался в 20:00 и завершился к 23 часам, не дал результатов.

"Благодарим за оперативность и отзывчивость наших активистов Александра Богданова,Руслана Майкова, Александра Москалика, Антона Шишко, Евгения Корсунь, Романа Митрофанова, Олега, Влада и Виталия, Андрея Леонова, Сандру Микельосоне, а также наших кинологов Лайлу и Гунтиса Скроделисов и руководителя организации Александра Фаминского, который вместе с родственниками несколько раз объехал весь город на машине. Надежды не теряем. Поиски продолжатся. Если кто-то видел пропавшего пенсионера, сообщайте!", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

Напомним, мужчина, пропавший 21 марта, имеет инвалидное удостоверение и серьезные проблемы со здоровьем. Оставшись один, он вышел из дома и обратно не вернулся. Последний раз его видели в этот день около 15:00. По словам близких, пропавший плохо ориентируется в пространстве, и мог просто не найти дорогу домой. 22 марта около 23:00 видели похожего по описанию мужчину на ул. Базницас на кольце маршрутки № 216. Мужчина также мог сесть в автобус 21, 13, 46 маршрута или в маршрутку номер 238.

ПРИМЕТЫ: Рост 165 см, нормального телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки, серую шапку и коричневые сапоги. Просьба ко всем, кто видел пропавшего мужчину, или знает, где он может находиться, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.