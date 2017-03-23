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Госполиция сообщила, что в 00:15 пропавший в Зиепниекалнсе 9-летний Артур Земитис после обследования территории найден полицейскими и здоровым доставлен домой к родителям.

Как сообщалось, полиция объявила розыск без вести пропавшего 9-летнего Артура Земитиса около 23:30.

Мальчик сегодня 23 марта, в 16:30 вышел из дома на улице Залениеку, в рижском микрорайоне Зиепниекалнс, но домой к вечеру так и не вернулся.

По первоначальной информации, мальчик отправился погулять со своими друзьями.