Полиция: пропавший в Зиепниекалнсе 9-летний мальчик найден (1)
Происшествия | 23 марта 2017 года, 23:56
Госполиция сообщила, что в 00:15 пропавший в Зиепниекалнсе 9-летний Артур Земитис после обследования территории найден полицейскими и здоровым доставлен домой к родителям.
Как сообщалось, полиция объявила розыск без вести пропавшего 9-летнего Артура Земитиса около 23:30.
Мальчик сегодня 23 марта, в 16:30 вышел из дома на улице Залениеку, в рижском микрорайоне Зиепниекалнс, но домой к вечеру так и не вернулся.
По первоначальной информации, мальчик отправился погулять со своими друзьями.
http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/218732_policiya-propavshij-v-ziepniekalnse-9-letnij-mal4ik-najden/
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