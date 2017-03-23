Происшествия |

Госполиция ведет розыск без вести пропавшего 9-летнего Артура Земитиса, который сегодня 23 марта, в 16:30 вышел из дома на улице Залениеку, в рижском микрорайоне Зиепниекалнс, но домой не вернулся.

По первоначальной информации, мальчик отправился погулять со своими друзъями. Артур одет в джинсы, светло-серый джемпер и серые кеды. Все, кто видел Артура, или у кого есть информация о возможном месте нахождения мальчика, просьба незамедлительно сообщать об этом Госполиции по телефону 110 или писать в социальной сети Facebook и Twitter.

Уточняется, что ребенок проживает в 5-этажном доме, в так называемой "хрощовке" у магазина MEGO и спортивного комплекса MEVY GYM.