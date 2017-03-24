Происшествия |

С 12-этажного дома в Даугавпилсе спрыгнула одна девушка, а не две, как сообщалось ранее, об этом радио Baltkom сообщили в Госполиции.

Спрыгнувшая девушка погибла. Полиция пока не разглашает подробностей случившегося. Однако как ранее писали комментаторы на порталах, вторая была найдена на 12 этаже в очень тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации.

Ранее даугавпилский портал Gorod.lv сообщил, что минувшей ночью, 23 марта, в Даугавпилсе 2 девушки совершили попытку самоубийства. В Госполиции сообщили, что начат уголовный процесс по 13 разделу уголовного закона по факту смерти несовершеннолетней девушки. В свою очередь, заместитель руководителя латгальского регионального центра неотложной помощи Астрида Иголниеце подтвердила, что ночью 23 марта была доставлена девушка возраста ориентировочно 18 лет, упавшая с высоты 12 этажа.

По неофициальной информации, обе девушки – жительницы Даугавпилсского края, они учились в одном из даугавпилсских учебных заведений, пишет портал gorod.lv.

В свою очередь в комментариях к статье и в Facebook пишут, что девушкам не 18, а 16 лет. И прыгнула из них только одна, а другая была найдена на 12-ом этаже в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации. Что с ней случилось, комментаторы не сообщают. Также пользователи интернета пишут, что семья очень благополучная и что случилось, никто не знает.